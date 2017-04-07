Бибулат Магомедов — Дженел Лауса. Прогноз «Советского спорта»
9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, в рамках которого дебютирует российский боец наилегчайшего веса Магомед Бибулатов (13 побед, 0 поражений).
Его соперником станет филиппинский спортсмен Дженел Лауса (7 побед, 2 пораждения).
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.
- Бибулат — квалифицированный боец ММА. За его плечами чемпионства в таких сильных лигах, как ACB, WSOF и WFCA. Несмотря на то, что этот бой для него будет дебютным в лиге UFC, он является явным фаворитом в поединке против филиппинца. Магомедов силен как в борьбе, так и в стойке. Он является настоящим «живчиком» в мире ММА. Он очень быстро двигается в «клетке», одинаково сильно и точно бьет левой и правой руками. Бибулатов в поединке против любого соперника очень активен, однако, периодически несется на него сломя голову, забывая о защите. Лауса — самый подходящий соперник для дебюта в UFC. Думаю, что россиянин победит досрочно нокаутом или сабмишеном.
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