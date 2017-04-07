Кириос победил Иснера в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Австралийский теннисист Ник Кириос одержал победу над американцем Джоном Иснером во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса, сообщает «Газета.ru».
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), после чего счет в противостоянии стал 2-0 в пользу сборной Австралии.
8 апреля в рамках Кубка Дэвиса сыграют Самуэль Грот/Джон Пирс - Стив Джонсон/Сэм Куэрри.
Кубок Дэвиса
Мужчины
Мировая группа
Четвертьфинал
Австралия — США — 2-0
Кириос — Иснер — 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
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