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Кириос победил Иснера в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Источник:  Газета.RuКомментарии

Австралийский теннисист Ник Кириос одержал победу над американцем Джоном Иснером во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса, сообщает «Газета.ru».

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), после чего счет в противостоянии стал 2-0 в пользу сборной Австралии.

8 апреля в рамках Кубка Дэвиса сыграют Самуэль Грот/Джон Пирс - Стив Джонсон/Сэм Куэрри.

Кубок Дэвиса

Мужчины

Мировая группа

Четвертьфинал

Австралия — США — 2-0

Кириос — Иснер — 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

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