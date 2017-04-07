Дарья Касаткина: Пойдем сегодня на ужин с Гавриловой, и платить придется мне
42-я ракетка мира
Дарья Касаткина после победы над Дарьей Гавриловой из Австралии (6:3, 4:6, 6:0)
в третьем круге Volvo Car Open рассказала о том, как перед игрой они с соперницей
договорились об оригинальном рукопожатии и совместном ужине.
«Мы разговаривали перед матчем, и я предложила придумать необычное рукопожатие. Я сказала, давай сделаем вид, что жмем друг другу руки. Она ответила, что это хорошая идея. Так что мы решили попробовать что-то веселое.
На каждом турнире мы разговариваем о том, что будет, если нам придется сыграть друг с другом. Перед жеребьевкой мы всегда думаем, что встретимся в первом круге, но этого никогда не было.
Мы решили, что пойдем сегодня на ужин. Кто будет платить? Конечно, победитель. Судя по всему, это буду я», – сказала Касаткина.
Friends again! @Daria_Gav and @DKasatkina embrace! pic.twitter.com/81kaeb9SU1— WTA (@WTA) 6 апреля 2017 г.
Отметим, что Касаткина и Гаврилова играют друг с другом в парном разряде. В одиночном разряде они встретились друг с другом во второй раз. До этого в 2015 году Касаткина победила Гаврилову на US Open.
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:3, 4:6, 6:0
Место и дата
06 апреля 21:45, , Онлайн-трансляция