Дарья Касаткина: Пойдем сегодня на ужин с Гавриловой, и платить придется мне

42-я ракетка мира Дарья Касаткина после победы над Дарьей Гавриловой из Австралии (6:3, 4:6, 6:0) в третьем круге Volvo Car Open рассказала о том, как перед игрой они с соперницей договорились об оригинальном рукопожатии и совместном ужине.

«Мы разговаривали перед матчем, и я предложила придумать необычное рукопожатие. Я сказала, давай сделаем вид, что жмем друг другу руки. Она ответила, что это хорошая идея. Так что мы решили попробовать что-то веселое.

На каждом турнире мы разговариваем о том, что будет, если нам придется сыграть друг с другом. Перед жеребьевкой мы всегда думаем, что встретимся в первом круге, но этого никогда не было.

Мы решили, что пойдем сегодня на ужин. Кто будет платить? Конечно, победитель. Судя по всему, это буду я», – сказала Касаткина.

Отметим, что Касаткина и Гаврилова играют друг с другом в парном разряде. В одиночном разряде они встретились друг с другом во второй раз. До этого в 2015 году Касаткина победила Гаврилову на US Open.