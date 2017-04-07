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Крис Уайдман — Гегард Мусаси. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, в рамках которого состоится бой между Крисом Уайдманом (США, 13 побед, 2 поражения) и Гегардом Мусаси (Голландия, 42 победы, 6 поражений, 2 ничьи).

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Если говорить о психологическом преимуществе, то оно на стороне голландского спортсмена. Сейчас он имеет серию из четырех побед кряду, а в последнем бою в первом раунде техническим нокаутом победил Юрайю Холла. У Уайдмана совершенно обратная ситуация. Экс-чемпион UFC в среднем весе последние два боя проиграл Люку Рокхольду и Йоэлю Ромеро. Обоим — нокаутами. Но несмотря на последние результаты, шансы бойцов на победу примерно равные. Очень сложно делать прогноз. Считаю, что поединок продлится все три раунда. Отдам победу Мусаси единогласным решением судей.

Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC 210 «Кормье - Джонсон»

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Сергей Ващенко
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