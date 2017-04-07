Крис Уайдман — Гегард Мусаси. Прогноз «Советского спорта»
9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, в рамках которого состоится бой между Крисом Уайдманом (США, 13 побед, 2 поражения) и Гегардом Мусаси (Голландия, 42 победы, 6 поражений, 2 ничьи).
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.
- Если говорить о психологическом преимуществе, то оно на стороне голландского спортсмена. Сейчас он имеет серию из четырех побед кряду, а в последнем бою в первом раунде техническим нокаутом победил Юрайю Холла. У Уайдмана совершенно обратная ситуация. Экс-чемпион UFC в среднем весе последние два боя проиграл Люку Рокхольду и Йоэлю Ромеро. Обоим — нокаутами. Но несмотря на последние результаты, шансы бойцов на победу примерно равные. Очень сложно делать прогноз. Считаю, что поединок продлится все три раунда. Отдам победу Мусаси единогласным решением судей.
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