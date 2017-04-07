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Аркадий Дворкович: «Спартак» выиграет чемпионат России, а «Локомотив» - Кубок

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что «Спартак» в этом сезоне одержит победу в чемпионате России, а «Локомотив» выиграет Кубок страны.

– Я еще в августе делал прогноз и надеюсь, что он сбудется. Надеюсь, что «Спартак» выиграет чемпионат России, а «Локомотив» – Кубок, – сказал Дворкович.  

После 21 тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 48 очков. «Локомотив» в финале Кубка России сыграет с «Уралом». 


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