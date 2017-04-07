45-летний Демченко может выступить на восьмой Олимпиаде

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко может выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Спортсмен после Игр-2014 объявил о завершении спортивной карьеры. Теперь 45-летний Демченко сообщил, что может вернуться в профессиональный спорт.

- Я подумываю о возвращении в спорт. Я ушел из саней после Сочи из-за проблем со спиной. Но за прошедшие три года мне кажется, я восстановился и у меня ничего не болит, я тренируюсь. Здоровья и желания выступать у меня много, так почему бы не попробовать вернуться и выступить на своей восьмой Олимпиаде?, - сказал Демченко ТАСС.

Демченко принимал участие в семи Олимпиадах - с 1992 по 2014 годы. В активе спортсмена три серебряных награды Олимпийских игр.