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45-летний Демченко может выступить на восьмой Олимпиаде

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко может выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Спортсмен после Игр-2014 объявил о завершении спортивной карьеры. Теперь 45-летний Демченко сообщил, что может вернуться в профессиональный спорт. 

- Я подумываю о возвращении в спорт. Я ушел из саней после Сочи из-за проблем со спиной. Но за прошедшие три года мне кажется, я восстановился и у меня ничего не болит, я тренируюсь. Здоровья и желания выступать у меня много, так почему бы не попробовать вернуться и выступить на своей восьмой Олимпиаде?, - сказал Демченко ТАСС. 

Демченко принимал участие в семи Олимпиадах - с 1992 по 2014 годы. В активе спортсмена три серебряных награды Олимпийских игр. 

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