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Госдума ужесточила ответственность для болельщиков за нарушение правил во время матчей

Источник:  Газета.RuКомментарии

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубые нарушения правил поведения во время спортивных соревнований, сообщает «Газета.Ru».

Вдвое увеличились штрафы за нарушение запрета на посещение мест спортивных соревнований в дни их проведения: с 20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч. Также в качестве альтернативной меры наказания сохраняется возможность ареста на срок до 15 суток.

Кроме того, депутаты ввели административную ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение матчей на срок от одного года до семи лет.

Иностранные болельщики, нарушившие правила во время соревнований, могут быть арестованы на 15 суток, после чего они должны будут покинуть Россию. Последняя мера наказания может быть заменена  штрафом в размере до 50 тысяч рублей или административным запретом на посещение спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.

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