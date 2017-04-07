Мирча Луческу: Насколько я знаю, матч с «Анжи» – не последний для «Зенита» на «Петровском»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем с «Анжи» заявил, что петербургский клуб, возможно, еще сыграет на стадионе «Петровский» в сезоне-2016/17.

– Насколько я знаю, это будет не последняя игра, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Мирча Луческу: К игре со «Спартаком» жду еще ряд статей, которые попытаются дестабилизировать обстановку в «Зените» и вывести меня из равновесия

Напомним, после встречи 22-го тура РФПЛ с «Анжи» три следующих домашних матча - против «Урала», «Терека» и «Краснодара» - «Зенит» должен провести на «Санкт-Петербург Арене».

Игра «Зенит» - «Анжи» пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Петербуржцы в турнирной таблице РФПЛ занимают третье место с 42 очками, махачкалинцы идут на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка.