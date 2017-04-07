Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Баскетбол  Милан- : -УНИКС
Футбол  Айнтрахт- : -Вердер
Футбол  Вильярреал- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Траньков: Отрабатываем с Волосожар новые элементы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что он с партнершей Татьяной Волосожар уже тренируют ряд элементов.

- Неделя тренировок проходит нормально. Я раскатываю новые коньки, а Таня вспоминает навыки, пока нас ничто не расстраивает. Вместе уже стали отрабатывать элементы – поддержки, вращения. Катаемся раз в день, ничего не форсируем, впереди паровоза не бежим, так как готовиться на данный момент особо не к чему, - сказал Траньков в интервью «Р-Спорт».

Напомним, Волосожар и Траньков завоевали два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи - в личном и командном первенстве. Последним стартом Волосожар и Транькова был чемпионат мира в Бостоне в 2016 году, там пара заняла шестое место. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артур Дмитриев: При определенном настрое Волосожар и Траньков могут вернутьсяДвукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев полагает, что олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков снова способны выйти на высокий уровень.Нина Мозер: Траньков и Волосожар вправе сами решать, продолжать выступать или нетРоссийский специалист Нина Мозер прокомментировала заявление Максима Транькова о возможном завершении карьеры вместе со своей партнершей Татьяной Волосожар.Максим Траньков: Если доктор разрешит, мы с Волосожар можем вернуться на лед в апрелеРоссийский фигурист, олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, рассказал о том, возможно ли их возвращение на лед.У Волосожар и Транькова родилась дочьОлимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями.Хватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортХватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортОбозреватель «Советского спорта» - о вбросе итальянского издания о допинге российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи.Татьяна Волосожар: Красивый был чемпионат России в ЧелябинскеДвукратная олимпийская чемпионка оценила уровень чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня в Челябинске.Не подсказывайте Карякину! Реплика Николая ЯременкоНе подсказывайте Карякину! Реплика Николая ЯременкоМнение Николая Яременко на высказывание Максима Транькова о Сергее Карякине.Максим Траньков: Карякин – тот, кто не смог! Хорош трубить славу проигравшимРоссийский фигурист Максим Траньков считает, что гроссмейстер Сергей Карякин не заслужил лавры героя по итогам матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном.Волосожар и Траньков станут родителямиДвукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков станут родителями. Об этом Татьяна сообщила в своем инстаграме.Нина Мозер: Волосожар и Траньков полностью пропустят следующий сезонРоссийские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков полностью пропустят следующий сезон. Об этом заявила тренер спортсменов Нина Мозер.Волосожар и Траньков не выступят в контрольных прокатах сборной РоссииПо информации Sovsport.ru, двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков пропустят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Максим Траньков: Не все могут позволить себе содержание дорогих авто, подаренных за достижения на ОИДвукратный чемпион ОИ-2014 в Сочи Максим Траньков заявил, что не все спортсмены могут содержать подаренные им авто за спортивные достижения.Максим Траньков: Я всем сердцем за «Зенит»Олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков пришел на матч за Суперкубок России ЦСКА - «Зенит». За игрой он смотрит из ложи прессы.Жара на льдуЖара на льдуSovsport.ru представляет и комментирует пять главных событий межсезонья у фигуристов.Максим Траньков: Наш сезон с Волосожар начнется максимум в декабреДвукратный олимпийский чемпион 2014 года фигурист Максим Траньков, выступающий в спортивной паре с Татьяной Волосожар, сообщил, что в следующем сезоне пара в лучшем случае стартует на чемпионате России.Максим Траньков: Липницкая может бороться с Погорилой и Радионовой, но не с МедведевойДвукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что Юлия Липницкая может на равных бороться с Еленой Радионовой и Анной Погорилой, но конкурировать с Евгенией Медведевой ей будет сложновато.Александр Лакерник: Волосожар и Траньков не справились с нервамиПредседатель технического комитета Международного союза конькобежцев Александр Лакерник оценил выступление Татьяны Волосожар и Максима Транькова на чемпионате мира-2016 в Бостоне.Молчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираМолчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираСостязания в коронном на протяжении многих лет для отечественных фигуристов виде программы чемпионата мира завершились разочарованием.Федор Климов: До сих пор точного диагноза мне никто не сказалФедор Климов: До сих пор точного диагноза мне никто не сказалЧемпион олимпийского командного турнира в паре с Ксенией Столбовой – о выступлении на чемпионате мира, травме и четверных выбросах.
Футбол
«Интер» ведет переговоры со Спаллетти
Футбол
Мирча Луческу: «Спартак» стимулирует соперников «Зенита»? Возможно, но меня это не интересует
Футбол
Бранислав Иванович: Все думают, что игра против «Спартака» – самая важная в году. Но матч с «Анжи» тоже важный
Формула-1
Вторая практика Гран-при Китая отменена из-за погоды
все новости
Татьяна Волосожар
Татьяна Волосожарвсе новости
Максим Траньков
Максим Траньковвсе новости