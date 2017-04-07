Максим Траньков: Отрабатываем с Волосожар новые элементы

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что он с партнершей Татьяной Волосожар уже тренируют ряд элементов.

- Неделя тренировок проходит нормально. Я раскатываю новые коньки, а Таня вспоминает навыки, пока нас ничто не расстраивает. Вместе уже стали отрабатывать элементы – поддержки, вращения. Катаемся раз в день, ничего не форсируем, впереди паровоза не бежим, так как готовиться на данный момент особо не к чему, - сказал Траньков в интервью «Р-Спорт».

Напомним, Волосожар и Траньков завоевали два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи - в личном и командном первенстве. Последним стартом Волосожар и Транькова был чемпионат мира в Бостоне в 2016 году, там пара заняла шестое место.

