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Дядя Мэйвезера: UFC хочет забрать 80% гонорара Макгрегора за бой с Флойдом

Источник:  Bloody ElbowКомментарии

Стали известны некоторые детали контракта на бой между бойцом Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мэйвезером. Об этом рассказал дядя американца Джефф Мэйвезер.

«Конор получит только 20 процентов от своего гонорара, остальное – заберет UFC. Дана Уайт хочет заработать как никогда прежде. Это непросто принять. Если кто-то скажет, что я получу 80% твоих денег, но драться за них будешь ты, трудно согласиться на такое. Даже если ты получишь столько, сколько не получал никогда. Это главное препятствие к поединку. Если Конор согласится, бой пройдет. Флойд без проблем подпишет контракт», – приводит Bloody Elbow слова Мэйвезера-старшего.

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