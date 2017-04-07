Дядя Мэйвезера: UFC хочет забрать 80% гонорара Макгрегора за бой с Флойдом
Стали известны
некоторые детали контракта на бой между бойцом Конором Макгрегором и боксером
Флойдом Мэйвезером. Об этом рассказал дядя американца Джефф Мэйвезер.
«Конор получит только 20 процентов от своего гонорара, остальное – заберет UFC. Дана Уайт хочет заработать как никогда прежде. Это непросто принять. Если кто-то скажет, что я получу 80% твоих денег, но драться за них будешь ты, трудно согласиться на такое. Даже если ты получишь столько, сколько не получал никогда. Это главное препятствие к поединку. Если Конор согласится, бой пройдет. Флойд без проблем подпишет контракт», – приводит Bloody Elbow слова Мэйвезера-старшего.
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