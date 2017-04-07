Группа «Любэ» выступит с концертом на этапе «Формулы-1» в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что группа «Любэ» выступит с концертом на Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи.

- Зрителей «Формулы-1» ждут яркие шоу, конкурсы, знаменитая F1 Village, где можно приобрести оригинальную сувенирную продукцию любимой команды, а также концерты популярных исполнителей на Центральной площади Олимпийского парка. В субботу 29 апреля выступит группа «Любэ», - сказал Кондратьев.

Четвертый в истории Гран-при России пройдет на «Сочи- Автодроме» с 27 по 30 апреля.