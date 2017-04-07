Ги Буше: Никто не верил, что «Оттава» попадет в плей-офф, а мы здесь

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше рассказал о том, что чувствует после того, как «сенаторы» обеспечили себе выход в плей-офф.

«Это великий момент. Честно вам скажу. Посмотрите, через что пришлось пройти ребятам, команде, с какими проблемами они справились. Даже сегодня. Мы часто играли без ключевых игроков. Так что я горжусь командой.

В начале сезона никто не верил, что мы попадем в плей-офф. А мы здесь. Мы решали одну проблему за другой по очереди. Тогда все стали задаваться вопросом: «Когда же они остановятся?» Ребята сплотились и поддерживали друг друга. У нас было много травмированных. Мы добились своего за счет того, что стояли друг за друга. У команды есть характер», – приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.

Напомним, в четверг «Оттава» победила «Бостон» в серии буллитов (2:1 Б), что позволило команде подняться на второе место в Атлантическом дивизионе и гарантировать себе участие в плей-офф.