Ги Буше: Никто не верил, что «Оттава» попадет в плей-офф, а мы здесь
Главный тренер «Оттавы»
Ги Буше рассказал о том, что чувствует после того, как «сенаторы» обеспечили
себе выход в плей-офф.
«Это великий момент. Честно вам скажу. Посмотрите, через что пришлось пройти ребятам, команде, с какими проблемами они справились. Даже сегодня. Мы часто играли без ключевых игроков. Так что я горжусь командой.
В начале сезона никто не верил, что мы попадем в плей-офф. А мы здесь. Мы решали одну проблему за другой по очереди. Тогда все стали задаваться вопросом: «Когда же они остановятся?» Ребята сплотились и поддерживали друг друга. У нас было много травмированных. Мы добились своего за счет того, что стояли друг за друга. У команды есть характер», – приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.
Напомним, в четверг «Оттава» победила «Бостон» в серии буллитов (2:1 Б), что позволило команде подняться на второе место в Атлантическом дивизионе и гарантировать себе участие в плей-офф.
Матч
Бостон - Оттава - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Стэффорд (Хара), 10:37 (1:0). Берроуз 27:37 (1:1).
Победный буллит:
Террис - 1:2.
Место и дата
07 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция