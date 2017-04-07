ВИДЕО ДНЯ: Судья разыграл маленького болельщика на бейсболе

Мальчик получил мяч от игрока «Хьюстон Астрос», но все испортил большой черный парень в кепке.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата MLB «Сиэтл Маринерс» – «Хьюстон Астрос» (4:2). После очередного розыгрыша бейсболист «Астрос» Джош Реддик поймал мяч и отдал его мальчику на трибунах. Он сильно обрадовался подарку от одного из своих кумиров, однако судья тут же подошел к пареньку и забрал мяч.

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Тот сильно расстроился, но улыбка на его лице появилась снова через несколько секунд: рефери дал понять, что это была всего лишь шутка, и вернул мальчику мяч.