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Даниил Квят: Прогноз погоды неустойчив, так что гонка может получиться захватывающей

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первого дня свободных заездов на Гран-при Китая в Шанхае.

Напомним, из-за тумана и влажной трассы первая практика продолжалась всего 20 минут, а вторая – была отменена полностью.

«Я бы хотел поблагодарить всех инженеров и механиков за сегодняшнюю работу. Жаль, конечно, что мы проехали совсем немного кругов, да и то – только с утра. Однако на удивление мы все равно собрали важную информацию.

Если завтра будет сухо, нужно будет намотать как можно больше кругов и выполнить намеченную программу. Прогноз погоды до конца уик-энда довольно неустойчив, так что гонка может получиться захватывающей», – приводит Autosport.com.ru слова Квята.

Напомним, в субботу пройдут третьи свободные заезды и квалификация, а в воскресенье – гонка.

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