Лима и Робиньо вошли в состав сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2018

Сегодня сборная России отправилась в Турцию, где уже в субботу сыграет первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года, сообщает официальный сайт Федерации мини-футбола России.

Команда, занявшая первое место, гарантирует себе участие в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в феврале 2018 года в Словении. Семь сборных, занявших вторые места, а также лучшая из команд, финишировавших третьими, разыграют в стыковых матчах еще четыре путевки в сентябре 2017 года.

Сборная России отправилась на турнир в следующем составе:

вратари - Дмитрий Путилов («Синара»), Георгий Замтарадзе («Динамо»);

полевые игроки - Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала, (все – «Газпром-Югра»), Иван Милованов, Андрей Батырев, Сергей Абрамович (все – «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба – «Дина»), Робинью («Динамо»).