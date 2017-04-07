Александр Тихонов: Если утвердят Королькевича, я не буду общаться с командой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о кандидатуре Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России.

«Мы голосовали заочно по протоколам. За кого я голосовал? Точно не за Королькевича. За свою карьеру он сменил много команд и какого результата добился? На мой взгляд – никакого.

Мы наказываем своих тренеров, перемещаем их на более низкие позиции, а для иностранцев у нас полный карт-бланш. Гросс будет третий год работать со сборной, хотя первые два он провалил. Теперь появилась кандидатура другого иностранца – Королькевича. Если его утвердят, я не буду общаться с командой», – приводят «Известия» слова Тихонова.

Напомним, в среду на заседании правления Союза биатлонистов России не был сформирован тренерский штаб женской команды. По этому вопросу было решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение.

Кроме Королькевича, который является гражданином Словении, на пост старшего тренера претендует Сергей Коновалов.