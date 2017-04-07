Дмитрий Васильев: У меня один вопрос – почему в сборной нет Слепова?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – об итогах прошедшего в минувшую среду заседании правления Союза биатлонистов России.

- Правление рассмотрело не все вопросы, - говорит Дмитрий Васильев. – Пока есть неясность с тренерским штабом женской сборной. На сайте СБР написано, что этот вопрос рассмотрят позже. Знаю, что там идут консультации, я про них знаю, но у меня нет полномочий их обсуждать.

В плане составов мужской и женской команд, все было достаточно предсказуемо. У меня лишь один вопрос, как у представителя Санкт-Петербурга, по одному спортсмену…

- Дмитрию Малышко?

- Нет, не по Малышко, по Алексею Слепову. Он полсезона пропустил из-за болезни. И все равно у него были хорошие – Леша был призером чемпионата Европы и трехкратным чемпионом страны. Пока мне не очень понятно, почему его нет в сборной. Но думаю, что с этим вопросом СБР разберется. Но мне хотелось бы видеть Слепова в составе сборной.