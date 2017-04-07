Валерий Каменский: Шестеркин очень хорошо отыграл против «Локомотива». На него можно положиться в серии с «Магниткой»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск – СКА.



– У СКА все четыре звена могут решить исход матча. При этом «Магнитка» также имеет ровный состав игроков, способных успешно реализовывать большинство и обороняться в меньшинстве. Да, у команды Ильи Воробьева выделяется первое звено. Но оно стоит особняком от остального коллектива в плане завершения атак. А по части рабочей силы все четыре пятерки могут навязать борьбу, выполнить черновую работу в обороне и сыграть на результат.

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Что касается потерь команд, то такой игрок, как Дацюк, который играл в НХЛ и знает, что такое плей-офф, мог бы помочь СКА. Но выигрывает команда, а не игрок. Естественно, Павел был бы полезен петербуржцам, но в связи с травмой команде и тренерам придется компенсировать эту потерю. Шестеркин – вратарь национальной сборной. Он очень хорошо отыграл серию с «Локомотивом». И на него можно положиться как на достаточно надежного голкипера, – цитируют Каменского «Известия».

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Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Второй матч пройдет 10 апреля, встречи в Петербурге состоятся 12 и 14 апреля.

Голкипер армейцев Игорь Шестеркин принял участие в трех матчах в плей-офф.

«Металлург» - действующий обладатель Кубка Гагарина. В сезоне-2015/16 магнитогорский клуб оказался сильнее московского ЦСКА (4-3 в серии).