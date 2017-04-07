Даниэль Кормье — Энтони Джонсон. Прогноз «Советского спорта»

9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, главным боем которого станет противостояние чемпиона организации в полутяжелом весе Даниэля Кормье и претендента Энтони Джонсона.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Сейчас очень много говорят о том, что в США фанаты не особо любят Даниэля Кормье. И никто не понимает, почему. Даже президент UFC Дана Уайт озадачен. Как это так, чемпион промоушена, один из самых ярких бойцов ММА современности и нелюбим зрителями?

В России же, Даниэля любят и уважают. Он не является представителем трештокинга и за свои слова всегда отвечает. Еще он ведет свои поединки так, как Федор Емельяненко во времена Pride. Именно за похожу манеру боя он получил прозвище «Черный Федор».

Если говорить о шансах, то они очень равны — 50 на 50. Букмекеры считаю, что Кормье проиграет и в полутяжелом весе будет новый король. Соперники уже встречались в октагоне в мае 2015 года и тогда победу одержал Даниэль сабмишеном в третьем раунде. Но с тех пор многое изменилось. Оба бойца провели после той схватки по три поединка и во всех одержали победы.

Стоит учитывать и тот факт, что Кормье не становится моложе. Ему 38 лет. Джонсону — 33. Это очень сильно может повлиять в плане выносливости. Очень сложный бой для прогноза. Поставлю на победу Кормье единогласным решением судей.