Дюшен, Маккиннон и Шайфли сыграют за сборную Канады на чемпионате мира

Форварды «Колорадо» Мэтт Дюшен и Нэтан Маккиннон, а также нападающий «Виннипега» Марк Шайфли дали согласие сыграть за сборную Канады на чемпионате мира в Кельне и Париже, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Напомним, 26-летний Дюшен играл на пяти чемпионатах мира (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) и дважды выигрывал золото (2015, 2016).

На счету 21-летнего Маккиннона и 23-летнего Шайфли по два чемпионата мира и одному золоту. Они оба играли в 2014 году в Минске, а побеждали на разных турнирах: Маккиннон – в 2015 году в Праге, а Шайфли – в 2016-м в Москве.

Добавим, что на групповом этапе сборная Канады сыграет в Париже с Чехией (5 мая), Словенией (7 мая), Белоруссией (8 мая), Францией (11 мая), Швейцарией (13 мая), Норвегией (15 мая) и Финляндией (16 мая).