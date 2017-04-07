Давор Шукер: Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер выразил уверенность в успешном проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

«В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.

С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне», – приводит ТАСС слова Шукера.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.