Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Баскетбол  Милан- : -УНИКС
Футбол  Айнтрахт- : -Вердер
Футбол  Вильярреал- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Давор Шукер: Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер выразил уверенность в успешном проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

«В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.

С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне», – приводит ТАСС слова Шукера.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент Ассоциации футбола Аргентины выразил кредит доверия БаусеПрезидент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что главный тренер национальной команды Эдгардо Бауса сохраняет кредит доверия.Василий Кикнадзе: ФИФА И Россия идут на таранВасилий Кикнадзе: ФИФА И Россия идут на таранВесна перестает быть томной: до Кубка конфедераций с чемпионатом мира рукой подать, а права на показ этих событий ФИФА не проданы.Ибрагим Цаллагов: Хочу закрепиться в основе «Зенита» и сыграть на чемпионате мира-2018Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.Виталий Мутко: Нас удовлетворяет подход Черчесова, будем его поддерживатьВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.Матч Россия – Чили может пройти на стадионе ЦСКАВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что идет работа над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе ЦСКА.ВИДЕО ДНЯ: Бразильское ТВ рекламирует ЧМ-2018 с помощью балалаек и частушекГабриэль Батистута: Игуаин не так полезен в сборной, как в Европе. Почему не дать шанс Икарди?Бывший форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута считает, что форвард «Интера» Мауро Икарди заслуживает вызова в национальную команду.Перед заключительным этапом продаж на Кубок конфедераций реализовано 211 745 билетовВ среду завершился этап продаж билетов на Кубок конфедераций «в порядке живой очереди». По его итогам в общей сложности реализовано 211 745 билетов.ЧМ-2018: Бразильцы осмотрели базу в КратовеПредставители сборной Бразилии осмотрели несколько тренировочных площадок в Московской области, в частности базу в Кратове, сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.Кубок конфедераций: советы Фергюсона Мексике и тактика Португалии без РоналдуКубок конфедераций: советы Фергюсона Мексике и тактика Португалии без Роналду«Советский спорт» рассказывает новости из стана сборных, участвующих в Кубке конфедераций-2017.Hisense стала официальным спонсором чемпионата мира по футболу в РоссииHisense стала вторым китайским спонсором Международной футбольной федерации – первым была Dailian Wanda Group.Владимир Ильин: В сборной могу заменить любогоНападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, что мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира.Глава Федерации футбола США: Подготовка к ЧМ-2018 движется в правильном направленииГлава Федерации футбола США, член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Сунил Гулати высказал свое мнение по поводу того, как идет подготовка к чемпионату мира в России.«Водоканал» построит подходы к стадиону на Крестовском за 1,6 миллиарда рублейФонд капитального строительства Петербурга заключил контракт с «Водоканалом» на проведение работ по обустройству подходов к новому стадиону на Крестовском острове.ФИФА уже продала свыше 211 тысяч билетов на Кубок конфедерацийФИФА сообщила о количестве проданных билетов на Кубок Конфедераций-2017 после очередного этапа продаж.Двигал стройку стадиона, боролся с допингом. Ушел из жизни тесть КержаковаДвигал стройку стадиона, боролся с допингом. Ушел из жизни тесть КержаковаОднако родство с футболистом – далеко не единственная связь Вадима Тюльпанова со спортом.Станислав Черчесов: Дзюба не мог помочь сборнойСтанислав Черчесов: Дзюба не мог помочь сборнойГлавный тренер сборной России пришел в гости к «Советскому спорту» и почти два часа отвечал на вопросы наших журналистов.Кубок конфедераций: Амбиции Чили, рекорд Мексики, железные люди Новой ЗеландииКубок конфедераций: Амбиции Чили, рекорд Мексики, железные люди Новой Зеландии«Советский спорт» рассказывает новости из стана сборных, участвующих в Кубке конфедераций-2017.Алексей Сорокин: Во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018 безопасность будет обеспечена на высочайшем уровнеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о плане подготовки безопасности во время Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Вадим Тюльпанов: Активизируются силы, которые будут делать все, чтобы спортсмены и болельщики боялись и не приезжали на ЧМПредседатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о теракте в Петербурге и выразил соболезнования пострадавшим.
Хоккей
Дюшен, Маккиннон и Шайфли сыграют за сборную Канады на чемпионате мира
Биатлон
Дмитрий Васильев: У меня один вопрос – почему в сборной нет Слепова?
Биатлон
Александр Тихонов: Если утвердят Королькевича, я не буду общаться с командой
Бейсбол
ВИДЕО ДНЯ: Судья разыграл маленького болельщика на бейсболе
все новости
Хорватия
Хорватиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости