Давор Шукер: Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира
Президент Хорватского
футбольного союза Давор Шукер выразил уверенность в успешном проведении Кубка
конфедераций и чемпионата мира в России.
«В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира. С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.
С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне», – приводит ТАСС слова Шукера.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Чемпионат России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.