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Малкин близок к возвращению в строй

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, продолжающий восстановление после травмы верхней части тела, принял участие в тренировке команды в четверг.

«Я стараюсь, как могу, и с каждым днем чувствую себя лучше. Если я почувствую, что буду готов к последней игре или последним двум матчам регулярного чемпионата, то сыграю. Если нет, то буду готов к плей-офф», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 15 марта в матче с «Филадельфией» 30-летний российский форвард получил травму, после чего пропустил 11 матчей.

До конца регулярного чемпионата «Питтсбург» сыграет в гостях с «Торонто» (8 апреля) и «Рейнджерс» (9 апреля).

Напомним, уже известно, что в первом раунде плей-офф «пингвины» сыграют с «Коламбусом» и будут иметь преимущество своего льда.

Добавим, что в 62 матчах сезона Малкин набрал 72 (33+39) очка.

Матч

Нью-Джерси - Питтсбург - 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)

Голы:

Ноэсен (Йозефсон, Беннетт), 4:59 (1:0). Раст (Бонино), 14:24 (1:1). Гентзел (Бонино, Шульц), 17:07 (1:2). Мур (Палмиери, Хенрик), 20:10 (2:2). Арчибальд (Уилсон, Роуни), 22:09 (2:3). Шири (Кросби, Гентзел), 23:05 (2:4). Холл (Грин, Зэйджак), 25:34 (3:4 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 27:45 (3:5 - бол.). Палмиери (Зэйджак), 38:36 (4:5). Каллен (Хэйнси, Кюнхакль), 41:56 (4:6 - мен.). Бонино (Думулин, Руведел), 56:53 (4:7 - бол.).

Место и дата

07 апреля 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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