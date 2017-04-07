Малкин близок к возвращению в строй

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, продолжающий восстановление после травмы верхней части тела, принял участие в тренировке команды в четверг.

«Я стараюсь, как могу, и с каждым днем чувствую себя лучше. Если я почувствую, что буду готов к последней игре или последним двум матчам регулярного чемпионата, то сыграю. Если нет, то буду готов к плей-офф», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 15 марта в матче с «Филадельфией» 30-летний российский форвард получил травму, после чего пропустил 11 матчей.

До конца регулярного чемпионата «Питтсбург» сыграет в гостях с «Торонто» (8 апреля) и «Рейнджерс» (9 апреля).

Напомним, уже известно, что в первом раунде плей-офф «пингвины» сыграют с «Коламбусом» и будут иметь преимущество своего льда.

Добавим, что в 62 матчах сезона Малкин набрал 72 (33+39) очка.