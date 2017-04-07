Тимур Жамалетдинов вошел в список претендентов на награду Golden Boy

19-летний форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов попал в список претендентов на ежегодную награду Golden Boy, которая присуждается лучшему молодому игроку года, сообщает Tuttosport.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей в молодежном первенстве России и забил 15 мячей. В Юношеской лиге УЕФА он забил шесть мячей в восьми встречах.

В число претендентов на звание лучшего молодого футболиста попал еще один россиянин - полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. На его счету в этом сезоне 4 гола в 16 матчах первенства России среди молодежных команд. Полный список претендентов ЗДЕСЬ.

В прошлом году награду получил португалец полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш, в 2015 - француз Антони Марсьяль, в 2014 году - англичанин Рахим Стерлинг.