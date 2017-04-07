Джон Торторелла: Преимущество своего льда? Мне нравится начинать в гостях
Главный тренер «Коламбуса»
Джон Торторелла высказался о том, что команда не смогла обеспечить себе
преимущество домашнего льда в серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом».
«Домашнее преимущество будет только в седьмом матче. Мне нравится начинать в гостях. Думаю, что в первых играх на домашнюю команду будет оказываться большое давление», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Коламбус», недавно претендовавший на Президентский кубок, проиграл пять матчей подряд и опустился на третье место Столичного дивизиона, пропустив вперед «Питтсбург».
Отметим, что «голубые жакеты» сыграют в плей-офф в третий раз в своей истории. В 2010 году они проиграли в первом раунде «Детройту» в четырех матчах (0-4), а через четыре года их соперником по четвертьфиналу конференции также был «Питтсбург», который прошел дальше, победив в шести матчах (4-2).
Матч
Коламбус - Виннипег - 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
Голы:
Фолиньо 6:58 (1:0). Троуба (Литтл, Армиа), 13:54 (1:1 - бол.). Шейфли (Уилер, Копп), 15:25 (1:2). Перро (Литтл), 23:49 (1:3). Саад (Бьоркстранд), 27:12 (2:3). Саад (Веннберг), 32:35 (3:3). Троуба (Литтл, Перро), 44:06 (3:4 - бол.). Литтл (Перро, Мельчиори), 49:35 (3:5). Дженнер (Хартнелл, Бьоркстранд), 54:00 (4:5).
Место и дата
07 апреля 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция