Джон Торторелла: Преимущество своего льда? Мне нравится начинать в гостях

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла высказался о том, что команда не смогла обеспечить себе преимущество домашнего льда в серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом».

«Домашнее преимущество будет только в седьмом матче. Мне нравится начинать в гостях. Думаю, что в первых играх на домашнюю команду будет оказываться большое давление», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Коламбус», недавно претендовавший на Президентский кубок, проиграл пять матчей подряд и опустился на третье место Столичного дивизиона, пропустив вперед «Питтсбург».

Отметим, что «голубые жакеты» сыграют в плей-офф в третий раз в своей истории. В 2010 году они проиграли в первом раунде «Детройту» в четырех матчах (0-4), а через четыре года их соперником по четвертьфиналу конференции также был «Питтсбург», который прошел дальше, победив в шести матчах (4-2).