Павел Ростовцев: Из Королькевича и Коновалова вышел бы сильный тандем

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной России – Владимире Королькевиче и Павле Ростовцеве.

«При Королькевиче женская команда показывала очень достойные результаты, лучшие за последние четыре года. Я думаю, что он достаточно авторитетный специалист, которым уже доказал всем свою состоятельность.

Поэтому если выбирать между ним и Коноваловым, даже несмотря на мою дружбу с Сергеем, Владимир Борисович сильнее. Хотя они вполне могли бы работать вместе – это был бы сильный тандем», – приводят «Известия» слова Ростовцева.

Напомним, в среду на заседании правления Союза биатлонистов России не был сформирован тренерский штаб женской команды. По этому вопросу было решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение.

По данным «Известий», Королькевич получил предложение возглавить женскую команду, но взял время на раздумывание. О своем решении он должен объявить до 20 апреля.