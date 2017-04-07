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Зинэтула Билилетдинов: Больших перемен «Ак Барсу» не требуется, но точечные изменения будут

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билилетдинов подвел итог выступления команды в нынешнем сезоне.

 - Финал конференции – потолок для нынешнего «Ак Барса»?
- Я считаю, что команда сыграла достойно. Несмотря на то, что с «Металлургом» мы не выиграли ни одной встречи, ребята действовали хорошо. Большую роль сыграло мастерство игроков соперника.

- Как вы считаете, у «Ак Барса« есть хороший фундамент или требуется перестройка?
- Больших перемен не требуется. Резерв определенный есть. Время идет, наши молодые игроки растут, показывают лучший результат, чем в прошлом году. Не случайно наши игроки попали в состав сборной для подготовки к чемпионату мира. Надеюсь, ребята будут расти и дальше. В то же время точечные изменения будут.

- Перед серией с «Металлургом» все говорили, что главное - нейтрализовать первую тройку «Магнитки», но сделать этого так и не удалось.
- Я считаю, что мы практически выполнили то, что запланировали. Но индивидуальные ошибки не позволили нам реализовать все в полной мере.

В плей-офф состав подкосили травмы.
- Я считаю, что таких оправданий не должно быть. Те, кто выходил, играли достойно. От травм никто не застрахован и мы должны быть к ним готовы.

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