Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Баскетбол  Милан- : -УНИКС
Футбол  Айнтрахт- : -Вердер
Футбол  Вильярреал- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Петтер Нортуг: После доклада Макларена мое отношение к русским спортсменам никак не изменилось

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг поделился мнением о последствиях доклада Ричарда Макларена.

- Я сам не читал доклад, видел только сообщения в СМИ, но по ним сложно делать какие-то выводы и занимать чью-то сторону. Как я понял, там есть много утверждений, которые требуют доказательств. Мое отношение к русским спортсменам никак не изменилось, потому что обвинять человека, не имея доказательств, это неправильно. А вот если он уже отбыл дисквалификацию, тут другое дело, - цитирует Нортуга «Р-Спорт».

Напомним, что из-за доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена сборную России частично отстранили от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, наша национальная команда в полном составе была отстранена от Паралимпиады-2016.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Норвежский лыжник спародировал Устюгова, Легкова и... Майкла Джексона (видео)Норвежский лыжник спародировал Устюгова, Легкова и... Майкла Джексона (видео)Видео норвежского таланта уже собрало больше 20 000 просмотров.Фуркаду закон не писан. 5 главных скандалов неделиФуркаду закон не писан. 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада МакларенаВсе футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.МОК потратил 2,8 млн долларов на перепроверку допинг-пробМеждународный олимпийский комитет (МОК) потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку допинг-проб с тех пор, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена начала свое расследование, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.Павел Колобков: Недовольство назначением Исинбаевой в РУСАДА? Это личное мнение МакларенаМинистр спорта России прокомментировал недовольство ВАДА назначением переназначение Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета РУСАДА.Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта РоссииЮрист Ричард Макларен прокомментировал некоторые изменения в терминах, которые коснулись второй части его доклада о допинге в российском спорте и на Олимпиаде-2014 в Сочи.Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список МакларенаБывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.Президент WADA: Достоверность фактов доклада комиссии Макларена сомнений не вызываетПрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что достоверность фактов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте сомнений не вызывает.Устюгов стал третьим в спринте в ДрамменеДвукратный чемпион мира Сергей Устюгов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями РодченковаПрезидент ОКР Александр Жуков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что WADA и Ричард Макларен были введены в заблуждение данными бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточноПрезидент ИИХФ и член МОК Рене Фазель прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое признало нехватку доказательств в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.Павел Колобков: Оценка WADA по докладу Макларена исчерпывающая и в комментариях не нуждаетсяМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера по докладу Ричарда Макларена.WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада МакларенаВсемирное антидопинговое агентство пришло к выводу о том, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.Норвежским лыжникам запретили критиковать соперников на чемпионате мираФедерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам подвергать критике соперников во время чемпионата мира, который проходит в финском Лахти.Ричард Паунд: Уверен, у IBU были основания предложить Тюмени отказаться от ЧМ-2021 не только из-за доклада МакларенаЭкс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд объяснил, почему Тюмень могут лишить чемпионата мира по биатлону в 2021 году.Устюгов занял второе место на открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в спринтеВ открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам приняли участие российские спортсмены. Сергей Устюгов сумел пробиться в тройку лучших в спринте свободным стилем.МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандалеХакерская группировка Fancy Bears предоставила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к главе Независимой комиссии WADA Ричарду Макларену, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре, сообщает RT.Лаборатория WADA в Лозанне опровергла данные доклада МакларенаВ распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории ВАДА в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Ричарда Макларена, сообщает Life.ru.«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о письмах биатлонистов в IBU и о давлении на Россию.Виталий Мутко: Новый фильм ARD не видел и смотреть его не собираюсьВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о новом фильме немецкого телеканала ARD, посвященный допингу в российском спорте.
Хоккей
Дюшен, Маккиннон и Шайфли сыграют за сборную Канады на чемпионате мира
Биатлон
Дмитрий Васильев: У меня один вопрос – почему в сборной нет Слепова?
Биатлон
Александр Тихонов: Если утвердят Королькевича, я не буду общаться с командой
Бейсбол
ВИДЕО ДНЯ: Судья разыграл маленького болельщика на бейсболе
все новости
Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
Петтер Нортуг
Петтер Нортугвсе новости