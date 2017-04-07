Петтер Нортуг: После доклада Макларена мое отношение к русским спортсменам никак не изменилось

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг поделился мнением о последствиях доклада Ричарда Макларена.

- Я сам не читал доклад, видел только сообщения в СМИ, но по ним сложно делать какие-то выводы и занимать чью-то сторону. Как я понял, там есть много утверждений, которые требуют доказательств. Мое отношение к русским спортсменам никак не изменилось, потому что обвинять человека, не имея доказательств, это неправильно. А вот если он уже отбыл дисквалификацию, тут другое дело, - цитирует Нортуга «Р-Спорт».

Напомним, что из-за доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена сборную России частично отстранили от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, наша национальная команда в полном составе была отстранена от Паралимпиады-2016.