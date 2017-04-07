Борис Майоров: Крис Ли немыслимое количество очков набирает

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о защитнике магнитогорского «Металлурга» канадце Крисе Ли.

- Ни у кого в КХЛ больше нет такого защитника, как магнитогорец Крис Ли, - уверен Борис Майоров. - Это редкостный экземпляр! Очень надежный в обороне, и столь же креативный в атаке. Он же немыслимое количество очков в атаке набирает. Иногда хочется назвать его четвертым нападающим в своей пятерке.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.