Мане выбыл до конца сезона
Форвард «Ливерпуля»
Садьо Мане пропустит концовку сезона из-за травмы, сообщил главный тренер «красных»
Юрген Клопп.
По словам Клоппа, 24-летнему сенегальцу потребуется операция на колене. Мане получил травму в субботу в матче 30-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (3:1), в котором он открыл счет на восьмой минуте.
Ранее сообщалось, что в случае операции восстановление Мане займет восемь недель.
Напомним, Мане проводит свой первый сезон в «Ливерпуле», куда перешел летом 2016 года из «Саутгемптона». В 27 матчах премьер-лиги форвард забил 13 голов и сделал шесть голевых передач.
Добавим, что «Ливерпуль» занимает третье место в премьер-лиге, набрав 60 очков в 31 матче.
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