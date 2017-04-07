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Мане выбыл до конца сезона

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане пропустит концовку сезона из-за травмы, сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

По словам Клоппа, 24-летнему сенегальцу потребуется операция на колене. Мане получил травму в субботу в матче 30-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (3:1), в котором он открыл счет на восьмой минуте.

Ранее сообщалось, что в случае операции восстановление Мане займет восемь недель.

Напомним, Мане проводит свой первый сезон в «Ливерпуле», куда перешел летом 2016 года из «Саутгемптона». В 27 матчах премьер-лиги форвард забил 13 голов и сделал шесть голевых передач.

Добавим, что «Ливерпуль» занимает третье место в премьер-лиге, набрав 60 очков в 31 матче.

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