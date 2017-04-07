Константин Генич: Если «Спартак» выиграет у «Уфы», то с разницей в один мяч. Не больше

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Уфа» - «Спартак».

- На искусственном поле «Спартаку» будет играть, мягко говоря, тяжеловато. Да, «Уфа» провела две изнуряющих игры против «Локомотива», который выжал из них все соки. Плюс, эмоции после вылета из Кубка у команды Сергея Семака уже не те.

Мне кажется, если «Спартак» и выиграет (а я допускаю, что это случится), то с разницей в один мяч. Не больше. Эту «Уфу» так просто не возьмешь – вся структура команды построена таким образом, чтобы не дать забить сопернику и постараться что-то реализовать самим. Но у «Спартака» должок за поражение на «Открытие Арене», и я думаю, что он его вернет. 1:0 или 2:1 в пользу красно-белых, - цитирует Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что матч состоится 9 апреля в 14:00 в Уфе. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.