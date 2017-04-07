Букмекеры считают, что ЦСКА легко разберется с «Олимпиакосом»
Букмекерские конторы выставили котировки на матч заключительного, 30-го тура регулярного сезона Евролиги, в котором ЦСКА примет «Олимпиакос».
Победа российского клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,20, тогда как виктория греческой команды идет за 5,00.
За ничью букмекеры предлагают 15,00.
Игра начнется сегодня в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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