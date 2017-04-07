Квапил перешел в «Амур» (фото)
Нападающий Марек Квапил стал игроком «Амура», сообщает официальный твиттер хабаровского клуба.
Напомним, чех дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо».
В КХЛ в последний раз Квапил выступал в сезоне-2015/16 за «Медвешчак» и «Нефтехимик».
Первый новичок юбилейного сезона – в «Амуре»! Чешский форвард, двукратный обладатель Кубка Гагарина, Чемпион мира. Марек Квапил! pic.twitter.com/fJbdANVy76— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 7 апреля 2017 г.
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