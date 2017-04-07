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Макеев и Давыдов тренируются по индивидуальной программе

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Сегодня футболисты «Спартака» собрались на подмосковной базе в Тарасовке и провели сначала теоретическое занятие, а затем приступили к работе на поле.

Игроки выполнили разминку, после чего в программе тренировки под руководством Массимо Карреры были различные упражнения преимущественно тактического толка.

Защитник Евгений Макеев, который сломал вторую пястную кость кисти в гостевой игре «Зенит-2» - «Спартак-2», и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.

На субботу у «Спартака» запланирована утренняя тренировка, после чего команда отправится на выезд в Уфу на матч 22-го тура. 

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