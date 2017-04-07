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Аюбов и Дунда показали равный вес на официальной процедуре взвешивания PRIME SELECTION-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обладатель чемпионского пояса PRIME SELECTION-2016 Залим Аюбов из Нальчика и чемпион Франции по савату Оливье Дунда показали равный вес, 84 кг на официальной процедуре взвешивания турнира PRIME SELECTION-2017. Супер-бой станет главным событием мероприятия, которое пройдет 7 апреля в Нальчике. 

Участница второго главного боя призер чемпионата мира по тайскому боксу, чемпионка Украины по карате, профессиональному боксу и тайскому боксу, спарринг-партнер Ронды Роузи Елена Колесник (64,90 кг) перевесила свою соперницу чемпионку России по панкратиону Татьяну Портнову (68, 30 кг).
Всего в программе вечера заявлено 13 боев по ММА.

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