Виктор Антипин: «Металлургу» нужно меньше удаляться, у СКА очень хорошее большинство

Защитник «Металлурга» Виктор Антипин поделился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против СКА.

– Сезон еще не закончен. Могу сказать, что на его протяжении мы играли под определенным давлением. На чемпиона настраиваются по-другому, и это чувствуется. Впереди – самый главный рывок. Мы готовы.

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– СКА, как это сейчас принято говорить, – базовый клуб сборной. Их состав – это дополнительная мотивация для вас?

– Не скажу, что это – стимул или мотивация. Просто хочется их обыграть, вот и все. Кто играет против нас – не важно. Главное выходить с настроем на победу и выкладываться на все сто процентов.

– Игра в неравных составах скажется на результате финальной серии?

– Да, конечно. Нам нужно как можно меньше удаляться, потому что у СКА очень хорошее большинство. И, наоборот, при этом стараться самим зарабатывать удаления, чтобы больше играть с численным преимуществом, - приводит слова Антипина официальный сайт «Металлурга».

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Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Второй матч пройдет 10 апреля, встречи в Петербурге состоятся 12 и 14 апреля.



«Металлург» - действующий обладатель Кубка Гагарина. В сезоне-2015/16 магнитогорский клуб оказался сильнее московского ЦСКА (4-3 в серии).

