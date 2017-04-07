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Хави Гарсия: Петербург – очень безопасный город, вряд ли теракт в будущем повторится

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о взрыве в петербургском метро, произошедшем 3 апреля.

Жители Петербурга не теряли почвы под ногами и сохраняли спокойствие. Полиция дезактивировала вторую бомбу около коммерческого центра, в котором мы находились. Сначала мы не понимали, что происходит, а когда вышли на улицу, то осознали серьезность случившегося. Теперь везде осуществляется строгий контроль.

Чемпион России и КМС. Люди из спорта, которые погибли в петербургском теракте

К сожалению, такое происходит во многих местах. Я уже три года живу в этом городе и не думал, что такое здесь может произойти. Это очень безопасный город, и вряд ли теракт в будущем повторится. Надеюсь, случившееся не отразится на желании людей. Стоит приехать в Россию, - приводит слова Гарсии Marca.

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Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.

5 числа игроки и тренерский штаб «Зенита» после тренировки в Удельном парке в толстовках с хештегом #НасНеСломить спустились в подземку на станции «Удельная» и доехали до станции «Технологический институт», где возложили цветы и почтили память погибших.   

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