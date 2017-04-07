Судья Алексей Николаев продолжит работать на матчах РФПЛ
Арбитр Алексей Николаев сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и продолжит работать на матчах Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) в сезоне-2016/17, сообщает пресс-служба РФС.
Судейскую карьеру он начал в 1987 году. Матчи высшего дивизиона судит с 2002 года. Является арбитром ФИФА. В конце 2010 года вошел в элитную категорию судей УЕФА. В 2014 году признан лучшим судьей России. В октябре 2016 года Николаев исполнял обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС. 31 октября 2016 года стал заместителем руководителя ДСИ РФС.
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