Рыжиков в ближайшее время продлит контракт с «Рубином»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в ближайшие дни продлит соглашение с казанским клубом, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Действующий контракт 36-летнего голкипера с «Рубином» рассчитан до 30 июня.

«В ближайшее время Рыжиков продлит контракт с клубом по системе «1+1». «Рубин» должен объявить о продлении соглашения в течение следующей недели», - сказал источник.

Напомним, Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне он с 21 матче чемпионата России пропустил 22 мяча.