«Амкар» хочет построить в Перми новый стадион

«Амкар» намерен обсудить с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым строительство нового стадиона в регионе, сообщил ТАСС президент клуба Геннадий Шилов.

«Мы эту тему обсуждали с Гаджиевым (главным тренером «Амкара»), руководством клуба. Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором. Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги», - сказал Шилов.

Сейчас «Амкар» проводит домашние матчи на стадионе «Звезда» в Перми. Арена была построена в 1969 году и вмещает 17 тысяч зрителей. В 2009 году стадион получил вторую категорию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что позволяет проводить международные матчи до 1/4 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов включительно.







