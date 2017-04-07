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Федерер снялся с турниров в Риме и Мадриде

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Швейцарец Роджер Федерер не будет принимать участия в турнирах в Мадриде и Риме, сообщает Live Tennis.

Теннисист не хочет играть на грунтовом покрытии до Открытого чемпионата Франции. В этом году 35-летний швейцарец уже выиграл Australian Open, а также турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

На данный момент Федерер занимает четвертое место в рейтинге ATP. 

Добавим, что турниры в Мадриде и Риме пройдут с 7 по 21 мая. 

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