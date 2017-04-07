«Вест Хэм» может уволить Билича в случае поражения от «Суонси»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Суонси» в матче 32-го тура премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

Если это произойдет, руководство «молотобойцев» намерено назначить до конца сезона временно исполняющего обязанности главного тренера.

«Вест Хэм» не может выиграть с 4 февраля. В последних пяти матчах команда неизменно проигрывала, а до этого дважды сыграла вничью. В результате этого клуб из Лондона занимает 15-е место, опережая на пять очков стоящий на вылет «Суонси».

Совладельцы «Вест Хэма» Дэвид Салливан и Каррен Брэди по-прежнему сохраняют доверие к Биличу, однако на руководство клуба произвело впечатление то, какого эффекта добились в «Лестере» сменив Клаудио Раньери на Крэйга Шекспира. Не исключено, что в столице пойдут по такому же пути.

Добавим, что матч «Вест Хэм» – «Суонси» пройдет 8 апреля на Олимпийском стадионе в Лондоне.