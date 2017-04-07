Ивелин Попов: Надеюсь, Болгарии удастся пробиться на ЧМ-2018

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов считает, что сборной Болгарии по силам пробиться в финальную часть ЧМ-2018 в России.

- На ЧМ команда не была почти 20 лет. В случае выхода, может, сотворите что-то наподобие 1994 года, когда Болгария стала четвертой?

- Надеюсь, что пробиться на чемпионат мира в Россию нам удастся, очень хочется побывать на турнире такого масштаба, это будет здорово. Все сами прекрасно видят, что мы играем неплохо.

В сборной Голландии собраны футболисты очень высокого уровня, но, как показала недавняя встреча, нам этот соперник по силам. Главное – сплотиться всем вместе для достижения результата. Но сначала давайте выйдем на ЧМ, а потом уже детально поговорим на эту тему.

Полное интервью с Ивелином Поповым в ближайшее время читайте на нашем сайте и следующем номере «Советского спорта».