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ФК «Бавария»: Мюллер пропустит матч с «Боруссией», но сыграет с «Реалом» (фото)

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не успеет восстановиться к домашнему матчу 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный твиттер мюнхенцев.

Игра пройдет в субботу. 

Напомним, форвард повредил голеностоп и не смог принять участия в предыдущем матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» (0:1).

Однако к первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой немецкий клуб 12 апреля примет «Реал», Мюллер будет готов.

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