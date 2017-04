ФК «Бавария»: Мюллер пропустит матч с «Боруссией», но сыграет с «Реалом» (фото)

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не успеет восстановиться к домашнему матчу 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный твиттер мюнхенцев.

Игра пройдет в субботу.

Напомним, форвард повредил голеностоп и не смог принять участия в предыдущем матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» (0:1).

Однако к первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой немецкий клуб 12 апреля примет «Реал», Мюллер будет готов.

He will be fit in time for Real, but @esmuellert_ will not feature against Dortmund. #FCBBVB pic.twitter.com/Z2YmK3vVvZ