Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» – моя команда, расставаться с ней не так просто

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не стал раскрывать информацию о переговорах с клубом по новому контракту.

«До 30 апреля не имеем права комментировать информацию о новых контрактах. Чувствую ли в себе силы для продолжения карьеры? Силы есть. «Ак Барс» – моя команда, в которой я много проработал, много отдал и приобрел. Расставаться с ней не так просто», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Билялетдинова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что клуб принял стратегическое решение оставить Билялетдинова на посту главного тренера и начать с ним переговоры о новом контракте, в котором, возможно, будут прописаны задачи команды. Кроме того, клубное руководство признало, что команде необходима перестройка состава.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, в котором в четырех матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу».

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 годы, после чего вновь возглавил команду в 2014 году.