Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов0 : 1Балтика
Теннис  Бегу- : -Касаткина
Баскетбол  Милан- : -УНИКС
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Айнтрахт- : -Вердер
Футбол  Вильярреал- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гильем Балаге: У «МЮ» есть преимущество перед «Ливерпулем» в вопросе трансфера Хамеса Родригеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Журналист телеканала Sky Sports Гильем Балаге, который первым объявил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал», рассказал о возможном переезде полузащитника «сливочных» Хамеса Родригеса.

«Насколько мне известно, «Реал» рассчитывает продать Хамеса за 35 млн евро. Сейчас у испанского клуба есть предложения по игроку от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Однако, у «красных дьяволов» есть маленькое преимущество, поскольку агентом Родригеса является Жорже Мендеш, который представляет интересы Жозе Моуринью. 

При этом, у Хамеса есть варианты с переездом в серию а. Единственное, что понятно сейчас – игрок и клуб достигли соглашения об уходе по окончании сезона», – цитирует Балаге Sky Sports.

Ранее сообщалось, что хавбек покинет столичный клуб, если в команде останется другой полузащитник – Иско Аларкон. Последним, по сообщениям прессы, интересуется «Барселона», однако, «Реал» намерен сохранить игрока сборной Испании и предложить ему новый контракт.

Что касается Хамеса, то он давно хотел покинуть «сливочных» из-за непростых отношений с главным тренером Зинедином Зиданом, который не считает его игроком стартового состава.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Я человек-спокойствиеЖозе Моуринью: Я человек-спокойствиеВ интервью France Football это утверждает наставник «Манчестер Юнайтед», который сам уже не тот, что прежде.ФК «Бавария»: Мюллер пропустит матч с «Боруссией», но сыграет с «Реалом» (фото)Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не успеет восстановиться к домашнему матчу 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный твиттер мюнхенцев.Мончи может перейти в «ПСЖ»Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи может воссоединиться с тренером Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».Мане выбыл до конца сезонаФорвард «Ливерпуля» Садьо Мане пропустит концовку сезона из-за травмы, сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.«Интер» ведет переговоры со СпаллеттиГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может в межсезонье возглавить «Интер».Роналду и Бензема подшутили над ВаскесомФорварды «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема подшутили над своим партнером Лукасом Васкесом перед матчем 29-го тура примеры с «Алавесом» (3:0), сообщает Lenta.ru.«Марсель» потратит 100 миллионов евро на трансферы в межсезоньеРуководство «Марселя» готовится серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. На приобретение новых игроков будет выделено не менее 100 миллионов евро.«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Алексис Санчес может остаться в «Арсенале» еще на один сезонФорвард сборной Чили Алексис Санчес может пересмотреть свое намерение уйти из лондонского «Арсенала» будущим летом.Мората планирует уйти из «Реала», если клуб не продаст БенземаНападающий мадридского «Реала» Альваро Мората намерен покинуть клуб будущим летом, если его положение в команде не изменится.Корентен Толиссо: Было бы непросто отказать «Ювентусу»Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.Марчелло Липпи: «Ювентус» на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что команда сейчас не уступает по классу клубам, которые считаются главными претендентами на победу в Лиге чемпионов.Антуан Гризманн: Мне начинают надоедать вопросы о трансфере в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопросы журналистов после победного матча над «Реалом Сосьедад» в 30-м туре испанской примеры (1:0)Н'Голо Канте: Азар – лучший игрок этого сезона, вы и сами видите, что он творитПолузащитник «Челси» Н'Голо Канте назвал лучшего игрока текущего сезона, а также высказался о борьбе за чемпионский титул.«Атлетико» предложил за сына Симеоне 18 млн евроКак сообщает Il Messaggero, форвард «Дженоа» Джованни Симеоне может перебраться в чемпионат Испании.«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Лингардом (фото)Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», воспитанник «красных дьяволов» Джесси Лингард продолжит выступления за английский клуб.«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ»«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.Дивок Ориги: Для «Ливерпуля» ситуация не критична, у нас еще будет возможность заработать свои очкиФорвард «Ливерпуля» Дивок Ориги дал комментарий после ничейного матча с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской премьер-лиги.Юрген Клопп: Будь на нашем месте «Челси», «Борнмут» остался бы без мячаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом», который завершился вничью (2:2).Левандовски опроверг информацию о травме подколенного сухожилияФорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оставил на своей странице в Twitter запись, посвященную информации о его травме.
Футбол
Макеев и Давыдов тренируются по индивидуальной программе
Баскетбол
Букмекеры считают, что ЦСКА легко разберется с «Олимпиакосом»
Футбол
Мане выбыл до конца сезона
Биатлон
Павел Ростовцев: Из Королькевича и Коновалова вышел бы сильный тандем
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Жорже Мендеш
Жорже Мендешвсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы