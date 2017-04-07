Гильем Балаге: У «МЮ» есть преимущество перед «Ливерпулем» в вопросе трансфера Хамеса Родригеса

Журналист телеканала Sky Sports Гильем Балаге, который первым объявил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал», рассказал о возможном переезде полузащитника «сливочных» Хамеса Родригеса.

«Насколько мне известно, «Реал» рассчитывает продать Хамеса за 35 млн евро. Сейчас у испанского клуба есть предложения по игроку от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Однако, у «красных дьяволов» есть маленькое преимущество, поскольку агентом Родригеса является Жорже Мендеш, который представляет интересы Жозе Моуринью.

При этом, у Хамеса есть варианты с переездом в серию а. Единственное, что понятно сейчас – игрок и клуб достигли соглашения об уходе по окончании сезона», – цитирует Балаге Sky Sports.

Ранее сообщалось, что хавбек покинет столичный клуб, если в команде останется другой полузащитник – Иско Аларкон. Последним, по сообщениям прессы, интересуется «Барселона», однако, «Реал» намерен сохранить игрока сборной Испании и предложить ему новый контракт.

Что касается Хамеса, то он давно хотел покинуть «сливочных» из-за непростых отношений с главным тренером Зинедином Зиданом, который не считает его игроком стартового состава.