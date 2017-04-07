Фэшн Сакала: Гунько относится ко мне как к сыну

Форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о том, как его приняли в московском клубе.

«Приняли отлично. Гунько относится ко мне как к сыну. Когда впервые вышел на поле в Тарасовке, посмотрел на Дмитрия Ивановича и подумал: наверное, теперь и правда буду по-настоящему играть в футбол.

Чувствуется, что тренер этого хочет. И очень приятно, что спустя несколько дней после приезда сюда Массимо Каррера доверил мне сыграть в товарищеском матче основы с «Црвеной Звездой», – приводит слова Сакалы официальный сайт «Спартака».

Напомним, 20-летний Сакала провел один матч за «Спартак-2» в ФНЛ, выйдя на замену в матче с «Балтикой».