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Ивелин Попов: Останусь ли в «Спартаке»? Давайте дождемся конца сезона

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем будущем в московском клубе.

- Понимаю, что вопросами про Турцию вас уже достали. Но стоит ли ждать вас в «Спартаке» в следующем сезоне?
- Я еще зимой сказал, что уходить из «Спартака» не хочу. Предложения были, но я предпочел остаться. Я хочу сделать что-то значимое для клуба, для его истории, вместе с командой выиграть чемпионат. Давайте подождем окончания сезона, который, надеюсь, закончится для нас на самой высокой ноте, а потом уже будем думать, как жить дальше.

Полное интервью с Ивелином Поповым в ближайшее время читайте на нашем сайте и следующем номере «Советского спорта».


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