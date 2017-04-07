Майк Кинэн: Владельцы клубов НХЛ еще не приняли окончательного решения по ОИ- 2018

Новый главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн считает, что точку в вопросе об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане ставить рано.

Напомним, в понедельник НХЛ объявила, что не будет делать в календаре паузу для приостановки регулярного чемпионата в феврале на Олимпиаду. Комиссионер лиги Гари Беттмэн объяснил решение тем, что лига не сумела договориться с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Я верю, что владельцы клубов еще не приняли окончательного решения. МОК и международная хоккейная федерация хотят, чтобы лучшие игроки поехали на Олимпиаду, и они сами хотят поехать, - цитирует Кинэна ТАСС. - Но также очевидно, что владельцы не хотят отпускать своих лучших игроков на Олимпиаду и прерывать чемпионат. Думаю, что уже идет раскол между владельцами, потому что кто-то хочет отпускать игроков, а кто-то нет, и этот вопрос по любому будет вынесен на обсуждение, что займет время».