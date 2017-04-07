Станислав Петухов: За Кубок Гагарина финалисты будут биться с остервенением

Олимпийский чемпион Станислав Петухов выступил на торжественной церемонии проводов Кубка Гагарина из Москвы в Магнитогорск.

- За Кубок Гагарина все наши команды сражаются с остервенением, - подчеркнул Станислав Петухов. – А в финале за него будут биться самые сильные и достойные. И хочется пожелать успеха не кому-то из них, а всему нашему хоккею. Пусть победит сильнейший! Потому что через месяц с небольшим начнется чемпионат мира, на котором многие финалисты уже выступят плечом к плечу за нашу сборную и постараются вернуть России звание чемпиона мира.

Напомним, что в финале встретятся СКА и «Металлург». Первый матч пройдет 8 апреля в Магнитогорске.