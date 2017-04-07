Гонка Гран-при Китая не будет перенесена на субботу

Международная автомобильная федерация (FIA) опровергла информацию о том, что гонка Гран-при Китая может пройти в субботу в связи с погодными условиями в Шанхае.

В пятницу густой туман сорвал свободные заезды: первая практика продолжалась 20 минут, а вторая – была отменена полностью. После этого появилась информация о том, что FIA может рассмотреть вариант проведения гонки в субботу, дабы избежать повторения сегодняшней ситуации в воскресенье.

Таким образом, расписание этапа осталось неизменным: в субботу на автодроме в Шанхае пройдут третьи свободные заезды и квалификация, а в воскресенье – гонка.